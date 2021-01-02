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Ekonomi Vergi borcu yapılandırma ne zaman son | Yapılandırma son başvuru tarihi
Ekonomi

Vergi borcu yapılandırma ne zaman son | Yapılandırma son başvuru tarihi

Borç yapılandırma ilk taksit ne zaman? | Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırma işlemi süresi uzatıldı. Peki, vergi yapılandırma nasıl nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:55:00 -
Vergi borcu yapılandırma ne zaman son | Yapılandırma son başvuru tarihi

Borç yapılandırma ekranı | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce mükellef yapılandırma kararı sayesinde ödeme yaptı. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Peki, borç yapılandırma işlemi nereden yapılıyor?

Vergi borcu yapılandırma ne zaman son | Yapılandırma son başvuru tarihi

Yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak alınan kararla süreç uzatıldı. Yapılandırma işlemi 31 Ocak 2021’de sona erecek. İlk taksitlerin ödenmesi de bir ay uzatıldı. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecekti. Alınan kararla ilk taksit ödemeleri de 1 ay uzatıldı.

Vergi borcu nereden yapılandırılır?

Yapılandırma işlemleri vergi dairelerinden yanı sıra online kanallar üzerinden de yapılıyor. İnteraktif Vergi Dairesi’ne şifre ve kullanıcı adınızla ya da e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaptığınızda sol bölümde menü yer alıyor. Menünün en alt kısmında 'Yapılandırma İşlemleri' ifadesini bulunuyor. Söz konusu ifadeye tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu' ifadesine tıklayın. Ardından ekranda borçlarınız listelenecek. Borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini hızla tamamlayabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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