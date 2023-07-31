Vergi borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

3 Temmuz tarihinde sona eren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi sona ermişti.

Yapılandıran borçlar, tercihe bağlı olarak peşin veya azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebilmektedir.

Peşin ödemeyi tercih edenlerin ödeme için tanınan süre gün bugün itibariyle sona eriyor.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini de gün sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.

İlk iki taksit ödenmezse yapılandırmadan yararlanılamayacak

Vatandaşların yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

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Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Peşin ödeyenler indirimden yararlanacak

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak.

Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

İnternet üzerinden ödenebiliyor

Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet adresinden İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Gelir ve motorlu taşıtlar vergisi için de son gün 31 Temmuz

Öte yandan, 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak.

Ayrıca 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de sona erecek.

Vergi nedir?

Vergi, devletin halktan veya kurumlardan topladığı, genellikle zorunlu bir ödeme türüdür. Devletin gelir elde etmek, kamu hizmetlerini finanse etmek ve kamu harcamalarını karşılamak için vergi toplaması temel bir yöntemdir. Vergiler, kişisel gelir, kurumlar, mal ve hizmetler, mülk gibi çeşitli ekonomik etkinlikler üzerinden alınabilir.

Vergi sistemi, bir ülkenin ekonomik politikalarının önemli bir unsuru olup, genellikle hükümetin toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve refahı artırmak amacıyla kullanılır. Vergiler, vergi yükümlülerinin (bireyler veya şirketler) gelir düzeyine, mal ve hizmet tüketimine veya sahip oldukları mülklere göre değişebilir.

Vergi türleri değişiklik gösterebilir, ancak bazı yaygın vergi türleri şunlardır:

Gelir Vergisi: Bireylerin veya şirketlerin kazançlarına göre ödediği vergi türüdür.

Katma Değer Vergisi (KDV): Mal ve hizmetlerin tüketimine eklenen bir tür tüketim vergisidir.

Kurumlar Vergisi: Şirketlerin karlarına veya gelirlerine uygulanan bir vergi türüdür.

Gayrimenkul Vergisi: Mülk sahiplerinin gayrimenkulleri üzerinden ödediği vergidir.

Vergi, devletin temel gelir kaynaklarından biri olarak kamu hizmetlerini, eğitimi, sağlık hizmetlerini, altyapıyı ve diğer kamusal hizmetleri finanse etmeye yardımcı olur.