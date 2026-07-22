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Gündem Ekrem ve Özgür’ün taht oyunları mizah konusu! İki kafadarın CHP’deki maceraları animasyon oldu
Gündem

Ekrem ve Özgür’ün taht oyunları mizah konusu! İki kafadarın CHP’deki maceraları animasyon oldu

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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in CHP’yi pavyon masalarında delege satın alarak ele geçirmeleri, sonrasındaysa yakayı ele vermeleri adeta belgesel tadında hazırlanan animasyona konu oldu.

Gazeteci Fatih Atik’in “CHP’de yaşananların izahı olmayınca iş mizaha dönüşmüş… ‘Bir Kurultay Hikâyesi’ animasyonuyla başladık bakalım daha neler göreceğiz! Pavyonda pazarlık işi de ilginç olmuş...” notuyla paylaştığı animasyon hem güldürüyor, hem düşündürüyor.

İKİ KAFADARIN MACERALARI

CHP Genel Merkezi’nde makam koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Nasıl başardınız” diye sorulan ve Kılıçdaroğlu’nun, “Ben bir şey yapmadım onlar yaptı” cevabıyla başlayan animasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in partiyi ele geçirme planları ve bunun için nasıl her yola başvurdukları anlatılıyor. Animasyonun sonunda ise iki kafadar suç duyuruları ve mahkemelerle yaptıklarının hesabını ödemeye başlıyor.

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