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Gündem ODTÜ’ye damga vuran pankart: Ya Allah Bismillah Muhammed Salah!
Gündem

ODTÜ’ye damga vuran pankart: Ya Allah Bismillah Muhammed Salah!

Yeniakit Publisher
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ODTÜ’ye damga vuran pankart: Ya Allah Bismillah Muhammed Salah!

Ülke gündemindeki siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler yine ODTÜ'nün geleneksel mezuniyet törenine damga vurdu. Törende, Beşiktaş ile transfer iddiaları yılan hikayesine dönen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a destek veren pankart da ilgi gördü. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" yazılı pankartla sosyal medyada en çok konuşulan görseller arasında yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) geleneksel mezuniyet töreni, Ankara'daki Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, ülke gündemindeki siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan pankartlarla mezuniyet yürüyüşüne katıldı.

Törende taşınan pankartlar arasında, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a yönelik hazırlanan pankart da dikkat çekti. Öğrenciler, "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" yazılı pankartla siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcuyu transfer etmesine yönelik beklentilerini esprili bir dille dile getirdi.

Muhammed Salah için hazırlanan pankart, sosyal medyada da kısa sürede paylaşılırken mezuniyet töreninin en çok konuşulan görselleri arasında yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Beşiktaş'ın Muhammed Salah ile ilgilendiğine yönelik çeşitli transfer iddiaları gündemde yer alırken, kulüp tarafından transferin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada, Salah'ın menajeriyle görüşmelerde mali şartlar nedeniyle zorluk yaşandığını ifade etmişti.

Öte yandan bazı mecralarda yer alan, Salah'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacağı yönündeki iddialar ise kulüp tarafından doğrulanmış değil.

Kaynak : Memurlar.Net

 

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