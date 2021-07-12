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Ekonomi Vergi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi beyannamesi ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Vergi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi beyannamesi ne zaman ödenecek?

Vergi beyannamesi ödeme tarihi son dakika haberi: Vergi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi beyannamesi ne zaman ödenir? soruları Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri verecek olanlar tarafından merak ediliyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi beyannamelerin verilme tarihi ile vergi beyannamesi ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte vergi beyannamesi verme ve ödeme tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 10:10:00 -
Vergi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi beyannamesi ne zaman ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi beyanname verme ve ödeme tarihleri haberi: Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Vergi beyananmeleri ne zamana kadar uzatıldı?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 26 Temmuz gün sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, 2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek. 2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

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