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Gündem Verecek cevabı mı kaldı garibin! Köşeye sıkışan Cem Yılmaz error verdi...
Gündem

Verecek cevabı mı kaldı garibin! Köşeye sıkışan Cem Yılmaz error verdi...

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, Cem Yılmaz'ın dinen sakıncalı mizah anlayışına yönelik uyarıda bulundu. Laikçiler Konakcı Hoca'nın Müslümanlara yönelik uyarısından rahatsız olup, linç kampanyası başlatırken, Cem Yılmaz da kendisi hakkındaki sözlere verecek cevap bulamayınca, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Konakcı Hoca'yı kendince tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 18:41:00 -

 yeniakit.com.tr 

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, şarkıcıların besteleri ile Cem Yılmaz'ın mizah anlayışındaki "şirk" ifadelerine dikkat çekti.

Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın bazı şarkılarındaki ifadelere dikkat çeken Konakcı Hoca, "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır." dedi.

"Dinleyenin de alkış tutanın da hepsinin imanı gitti"

Cem Yılmaz'ın sahnedeki bir sözde esprisini de örnek gösteren Konakcı Hoca, şöyle konuştu.

Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti.

Cem Yılmaz köşeye sıkışınca aklı sıra tiye aldı!

Konakcı Hoca'nın Müslümanlara yönelik uyarısı sosyal medyada gündem oldu. Laikçi çevreler Konakcı Hoca'ya linç kampanyası başlatırken, Cem Yılmaz da Twitter hesabından Konakcı'yı kendince tiye aldığı bir mesaj paylaştı.

Verecek cevabı olmadığı anlaşılan Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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