  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savunma Bakanı İsveç’e gitti, gizemli jet ilk kez görüldü! Canavar resmen hangardan çıktı Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın! AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi! Bu çiçeği gördüğünüz yerde uzaklaşın! Koparmanın cezasını duyan şoke oldu F-16'larda yerli ve milli devrim... Kritik yazılım göreve hazır Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinası için bu olmazsa olmaz metotu uygulamak zorundasınız.

#1
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Düzenli bakımı yapılmayan çamaşır makineleri zamanla küf ve mikroorganizmaların biriktiği alanlara dönüşebilir. Bu durum hem cihazın verimliliğini azaltır hem de sağlığı tehdit eden olumsuz koşulların ortaya çıkmasına neden olabilir. Peki çamaşır makinesinde küf oluşumunu nasıl engelleyebiliriz? İşte makinede küften eser bırakmayan o önemli detaylar...

#2
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Düzenli olarak temizlenmeyen ve bakımı ihmal edilen çamaşır makinelerinde zamanla kötü kokular ve küf oluşumu meydana gelebilir. Hem hijyen hem de cihazın performansı açısından sorun yaratan bu durumun önüne geçmek mümkündür. Peki, çamaşır makinesindeki kötü koku ve küf sorununu gidermek için hangi adımları uygulamalısınız? İşte merak edilen detaylar...

#3
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Küf oluşumu genellikle çamaşır makinesinin kapağında daha sık görülür. Bunun yanı sıra kapak contasının arka kısmında, drenaj borularında, filtrelerde ve deterjan ile yumuşatıcı haznelerinde de küf birikimi meydana gelebilir.

#4
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinesine kıyafetleriniz için önerilen miktardan fazla deterjan eklemek, temizlik performansını artırmak yerine kıyafetlerin üzerinde deterjan kalıntılarının oluşmasına neden olabilir.

#5
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinesinin içinde yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırları uzun süre bekletmek, zamanla küf oluşumuna yol açarak kötü kokulara ve performans düşüşüne neden olabilir. Ayrıca bu durum, makinenin genel verimliliğini azaltarak ilerleyen süreçte çeşitli arızaların ortaya çıkmasına da zemin hazırlayabilir.

#6
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinenizin en iyi durumda kalmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için düzenli olarak filtre kontrolü yapmalı ve makinenizi temizlemelisiniz.

#7
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Uzmanlar; çamaşır makinenizin deterjan bölmesini her 5 yıkamada bir, kapak kısmını ise her yıkamadan sonra kesinlikle temizlemeniz gerektiğini vurguluyor. Böylece makinenizi kireçlenmeye ve küflenmeye karşı koruma altına almış olursunuz.

#8
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinesinin içi her yıkamadan sonra ısınır ve nemlenir. Bu durum da küf ve mantar oluşumu için mükemmel bir ortam yaratmış olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için her yıkamadan sonra makinenizin kapağını açık bırakabilirsiniz. Böylece makineniz daha hızlı kurur ve içerisindeki nem oranı azalır.

#9
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Eğer çamaşır makinenizde küf ve kötü koku oluşumu başladıysa, panik yapmanıza hiç gerek yok. Banyonuzda bulunan ağız gargarası yardımıyla bu problemi ortadan hızlıca kaldırabilirsiniz.

#10
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Yarım su bardağı kadar ağız gargarasını deterjan koyduğunuz bölmeye dökün.

#11
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Daha sonra çamaşır makinenizi kazan ayarında çalıştırın. Çamaşır makinenize kıyafet koymadan uygulayacağınız bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde oluşan bütün kir ve küflerden kurtulacaksınız.

#12
Foto - Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Ayrıca, makinenizdeki kötü kokulardan kurtulmak için makinenizin içerisine bir fincan beyaz sirke koyarak sıcak yıkama modunda kısa süre çalıştırabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İş insanı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki ç..
İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet

1915 yılında Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan lise son sınıf öğrencilerinin cephede şehit düşmesi nedeniyle o yıl hiç mezun veremeyen İst..
Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"
Gündem

Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"

Tamar Tanrıyar, son yayınında Ekrem İmamoğlu’nun cezaevi aracındaki "çay-çiş molası" talebinin reddedilmesine mizahi bir dille yaklaşarak yi..
Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia
Gündem

Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Gazeteci Yılmaz Özdil, gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in havuzdaki ..
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Kırmızı Masa’ya konuk olan Ertuğrul Özkök 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna “Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim” cevabını ver..
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti!

İsrail basını, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek isteyen siyonist rejimin kirli bir tezgahının daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muazzam siy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23