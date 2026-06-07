Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...

Çamaşır makinesinin içi her yıkamadan sonra ısınır ve nemlenir. Bu durum da küf ve mantar oluşumu için mükemmel bir ortam yaratmış olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için her yıkamadan sonra makinenizin kapağını açık bırakabilirsiniz. Böylece makineniz daha hızlı kurur ve içerisindeki nem oranı azalır.