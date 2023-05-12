"Vereceğiniz karar istikrar mı yoksa kaos mu olsun"

AK Parti İzmir milletvekili adayı İnan, partisince Kemalpaşa Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin İzmir'deki milletvekili adaylarının kenti bilmediğini ve ithal aday olduklarını söyledi.

İzmir listelerinde Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret eden kişilerin CHP listelerinden aday gösterildiğini belirten İnan, İzmirlilerin 14 Mayıs seçimlerinde onlara gereken cevabı sandıkta vereceğini ifade etti.

İnan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Karşımızda kirli ve ahlaksız bir ittifak var. PKK, FETÖ ve Batı el ele vermiş. Kaset ve montaj siyasetiyle çalışıyor. Muharrem İnce'ye bugün yapılan zorbalığı, FETÖ'cü kaset skandalını bugün gördünüz değil mi? Maalesef bunların ne milli iradeye ne demokrasiye zerre saygıları yok. 14 Mayıs artık bu gayrimilli ittifaka karşı mücadelenin adı. Demokrasimizi şantajcılara, milletimizi anket kalpazanlarına asla teslim etmeyeceğiz. Biz AK Parti kadroları olarak bu FETÖ'cülerle, kumpasçılarla ve kaset şantajcılarına karşı mücadele ederek bugünlere geldik. O nedenle haysiyet cellatlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kaset operasyonlarıyla siyasetten medet umanlara 14 Mayıs'ta en büyük cevabı Kemalpaşalı hemşehrilerimizden alacaklar."



İnan, yine partisi tarafından Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Muhalefetin HDP ile aleni bir şekilde ittifak yaptığını vurgulayan İnan, "3,5 haftadır genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle sahadayız. Kandil ve FETÖ'dan açıklamalar geliyor. Hain terörist ele başından açıklamalar geliyor. Bunların lehine. Bir tane CHP listesinden biri 'hadi oradan, siz kimsiniz de bizim lehimize açıklama yapıyorsunuz' diye en ufak bir tepkisi olanı gördünüz mü? Veremezler 2 tane teröristten oy alacaklar diye tırsak oldular, ezik oldular sessiz oldular." dedi.

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İnan, AK Parti'nin Türkiye'de hep ilkleri hayata geçiren parti olduğunu, Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhalefetin demokrasiye hiçbir zaman inanmadığını belirten İnan, "Biz AK Parti olarak, demokrasi mücadelesi veren en cesur kadrolarız. Bu alçak FETÖ'cülerle haysiyet cellatlarıyla mücadele ederek bugünlere geldik. İşte bugün demokrasimizin utanç günü, kasetçilerle de şantajcılarla da biz gençler olarak 14 Mayıs'ta hesaplaşmalıyız. FETÖ artıklarına PKK yandaşçılarına 14 Mayıs'ta gençler olarak hesap sormalıyız." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 14 Mayıs'ta Türkiye'nin sandığa gidip bir karar vereceğini hatırlattı.

Kalabalığa, "Vereceğiniz karar istikrar mı yoksa kaos mu olsun" diye soran Dağ, şunları kaydetti:

"Vereceğimiz karar Bornova'nın gençlerini mi sevindirsin? PKK ve FETÖ terör örgütünü mü sevindirsin. Bu ülkede lider mi lazım yoksa piyon mu lazım. Bakın kimsenin ismini vermedim. Kimsenin özel reklamını yapmadım. Hanım kardeşlerim kimsenin özellikle ismini telaffuz etmedim. Siz istikrarın ne tarafta olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Siz bugün FETÖ ve PKK'nın kimi desteklediğini gayet iyi biliyorsunuz. Siz bu ülkenin evlatları olarak bu ülkenin evlatları olarak lider lazım diyorsunuz, emperyalistler ise piyon lazım piyon diyor. Liderden tarafa inşallah 14 Mayıs'ta netice almak hep beraber imkan dahilinde olacaktır."

AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise 14 Mayıs seçimlerini sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların seçimi olacağını söyledi.