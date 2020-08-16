Verdiği sözü tuttu rekora imza attı

Göreve gelişinin birinci yılı dolan Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, ekibiyle birlikte geçen bir yıl içerisinde rekorların kırıldığı başarılara imza attı. İlk mesaisine başlarken, “Önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmak önceliklerimden biri olacaktır. Şimdi daha büyük hedeflere hep birlikte koşma zamanı…” ifadelerini kullanan Önal, sözünde durdu ve 2020’nin ilk altı ayında 13,3 milyar lira gelir elde ederek, şirketini ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştırma başarısına imza attı. Türk Telekom’un Fatih’teki tarihi Santral binasında bir araya geldiğimiz Önal, hizmetleriyle ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

Türk Telekom ailesi, yeni bir başarı hikayesine imza atarken, dengeli bir şekilde büyüyen abone sayısına bağlı olarak hizmet kalitesini de önemsemeye devam ediyor. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, yılın ilk 6 ayında 1,6 milyar lira net kâr olarak yansıdı. Türk Telekom’un finansal giderlerinde yer alan döviz riskine maruz kalan pozisyonunun da pozitif yönlü gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Türk Telekom Ceo’su Ümit Önal, ‘’ARPU büyümesi, abone büyümesi daha etkin OPEX yönetimi, aynı zamanda finansal operasyonlarda da daha az kur riskine maruz kalmış finansal giderler… bunların hepsi yüksek karlılığa hizmet etti’’ dedi.

Pandemi etkisiyle sabit ürünlere olan talebin mobil ürünlere oranla daha önde olduğunu dile getiren Önal, “Dünyadaki trende de böyle. Bütün iletişim ürünlerine talep söz konusu. Bizde eğlence tarafına baktığınızda TİVİBU’ya da talep var. Abone kazanımı bütün ürünlere homojen bir şekilde dağılıyor. Daha önce yatırım konusunda iştahlı olduğumuzu söylemiştik. Yatırımlarımızın geri dönüşünün hızlı olması bizi yeni yatırımlar yapma konusunda iştahlandırıyor. Yüzde 20 oranında yatırım bölü gelir oranımız var. Türkiye’nin fiberleşmesi, internet penetrasyonunun artırılması, bununla birlikte yüksek hızlı internetle tanıştırılması şeklinde merkeze alan, aynı şekilde swap yaparak mevcuttaki mobil sahalarımızı bir taraftan 5G’ye hazır olacak şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Fiber erişime kapsamamız yüzde 80’lerde’’ şeklinde konuştu. Önal açıklamalarını şöyle sürdürdü.

Güçlü iş birliklerimiz var

Operatörlerimiz içerisinde şebeke ve sistemlerine çoklu vendor ile çalışan belki tek operatörüz. Dolayısıyla bir çeşitliliğimiz var. Hem doğulu hem batılı vendorlar ile çalışıyoruz. Nokia, Ericsson ve Huawei şebekelerimizde kullandıklarımız. Sistemlerimiz ile uyumluluk, teknolojide ileri taşıma, maliyet unsurları ve en uygun formül diye bakıyoruz.

Türkiye, pandemiyle mücadele sürecini başarılı bir şekilde yürütüyor. Eğitim alanın da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışmamız oldu. Marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Yeni eğitim yılında da aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak yeni adımlar atabiliriz. Biz, MEB’in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz.

Pandemi döneminin etkilerinin yoğun olduğu mayısta YÖK ile de MEB’inkine benzer bir görüşmemiz oldu. Öğrencilere ücretsiz GB verdik. Ancak Üniversitelerde MEB’te olduğu gibi tek platform yok. Her üniversitenin kendi formatı ve sistemi var. Bunların tek noktadan gitmesi durumunda daha etkin olacağımızı düşünerek, kayıtsız da kalmamak adına GB ücretsiz vererek yönetmeye çalıştık. Yeni akademik yılda da güçbirliğine giderek süreci yönetiriz.

Dinamik bir aileyiz

Türk Telekom 34 bin çalışandan oluşan güçlü ve dinamik bir ailedir. İhtiyaç arttıkça, bunu karşılanması noktasında hem altyapı çalışmaları için çalıştığımız iş ortakları üzerinden hem de özellikle saha ekibi olmak üzere istihdam çalışmalarımız da oluyor. Özellikle yeni teknoloji ve buluşlara ulaşmak için de yeni istihdamlar sağlıyoruz. Bir taraftan emeklilik programı ile her yıl birtakım arkadaşlarımızla vedalaşırken, Start gibi uygulamamızla daha fazla insanı her yıl ailemize katıyoruz.

Yeni projelerimiz olacak

Bize zaman zaman ‘Yatırım havuzunuzdan Unicorn çıkarmak gibi bir düşünceniz var mı’ diye soruyorlar. Biz, dünya devleri ile ilerliyoruz. 5 tane iştirakimiz var. Araştırma geliştirme şirketimiz Argela, entegratör şirketimiz İnnova, çağrı merkezi şirketimiz AssisTT, TT International ve SEBİT var. Doctor Turkey isimli sağlıkta ortağımız var. MentalUp var. ViraSoft var. Bugün erken olabilecek ama paylaşmak için heyecanlandığımız çalışmalarımız var.

Hizmet için sahadayız

Pandemi döneminde müşterilerimizin tüm taleplerini yerine getirmek için sahadaydık. Pandemiden bugüne 2 milyon 250 bin eve kurulum yaptık. Bunun yaklaşık 500 bini nakil idi. Gelen talebin yüzde 90’ını aynı anda karşıladık. Yüzde 5’i bir iki ay içinde, diğer yüzde 5’i ise daha sonra olacak şekilde karşılık buldu. Bu tablo Türkiye’deki altyapının yaygınlığını ve güçlülüğünü gösteriyor. Bu motivasyonumuzu daha da artırıyor. 2020 Türk Telekom için dönüşümün en hızlı olduğu yıl olacak. Bugün 20 bine yakın ekibimiz sahada. Ben, genel müdür yardımcılarımız ve direktörlerimiz ofisten çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız eylül başına kadar ofiste değil. Evden çalışanlar var. Bundan sonraki adımda bütünüyle ofise gelinmesini de ön görmüyoruz. Dönüşümlü şekilde tekrar değerlendireceğiz. Özel durumu olanlarla ilgili planlamalarımız olacak. Uzaktan çalışacak tüm arkadaşlarımızın çalışmasına uygun sisteme sahibiz. Bu vesileyle evden olsun sahada olsun tüm çalışanlarımıza da yılın ilk 6 ayında elde ettiğimiz finansal sonuç başarısındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bakan Albayrak’ın projesini destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üzerinde titizlikle durduğu 1 milyon yazılımcı yetiştirme ve istihdam etme projesine Türk Telekom olarak destek verdiklerini dile getiren Türk Telekom Ceo’su Ümit Önal, ‘’Bu konuda ilgili tüm birimler arasında güçlü bir iletişim ve uyum var. Bizlerin de istihdam ile ilgili süreci yakın yönettiğimizi söyleyebilirim’’ mesajını verdi.