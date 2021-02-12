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Siyaset Verdiği şeref sözü umurunda değil... CHP'li belediyede işçi kıyımı
Siyaset

Verdiği şeref sözü umurunda değil... CHP'li belediyede işçi kıyımı

Seçim sürecinde namus sözü vererek aldıkları belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "namussuz siyaset" vaadini yerine getiriyor!.. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Mağdurlar belediye binası önünde eylem düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:58:00 -
Verdiği şeref sözü umurunda değil... CHP'li belediyede işçi kıyımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim sonrası işçi kıyımı yapıldı. 2 binin üzerinde işçi performans gerçekçesiyle işten atıldı. İşten çıkarılan işçiler CHP'yi protesto etti.

Tazminatsız bir şekilde çıkarılarak hiçbir yasal haklarını alamadıklarını dile getiren işçiler verdikleri emeklerin karşılığı istedi.

Grup adına açıklama yapan Turgay Salgın, emeklerinin ve hayallerinin hiçe sayıldığını söyledi. Salgın, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek, "Seçim çalışmaları boyunca gerek Kılıçdaroğlu'nun 'namus ve şeref' vurgusu yaparak, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çeşitli mecralarda dile getirdiği 'emekçinin, çalışanın yanındayız, kimse işinden olmayacak' sözlerinin birer umut tüccarlığı olduğunu acı bir şekilde tecrübe ettik." dedi.

Haklarını alana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Salgın, "Kılıçdaroğlu ve Seçer, biz size ne yaptık ki namus ve şeref sözünüzü unutacak kadar düşmanlık ve kinle bize yaklaştınız? Biz çeşitli bahanelerle farklı birimlere gönderildik. Bazı dönemlerde, siyasi parti olan 'CHP'ye üye olmazsanız işinizden olursunuz', 'bize kayıtlı belgeler getireceksiniz' gibi bahanelerle hepimizi işlerimizden ettiler." ifadelerini kullandı.

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