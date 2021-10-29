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Gündem Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi
Gündem

Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

Geçmiş seçimlerde AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren Mehmet Pösteki'nin sahibi olduğu ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra tam tersini yapıyor. CHP'den aldığı desteğin karşılığını veren ORC, yayınladığı oy oranlarıyla CHP'nin oylarını yukarı çekmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:55:00 -
Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

  Yeniakit.com.tr  

Eçmiş yıllardaki seçimler öncesi yaptığı anketlerde, AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra şimdi de tam tersini yapmaya başladı.

ORC, 7 Kasım 2015 seçimleri öncesi yayınladığı birden fazla ankette, AK Parti’nin oyunu yüzde 48-49-50 bantlarında gösterirken, seçim sonrası AK Parti sandıktan yüzde 40.87 oy oranı ile çıktı. Bu sonuçlar beraber ORC’nin AK Parti oylarında yüzde 25 oranında sapmaya uğradığı ortaya çıktı.

2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi açıkladığı anketlerde ‘Evet’ oranını bir araştırmada yüzde 55.4 gösteren ORC, bir diğer araştırma da ise ‘evet’ oranının yüzde 57.2 olarak açıkladı.

Yapılan referandum sonrası ise sandıktan yüzde 51.41 oranında ‘evet’ oyu çıktı.

Şimdi de CHP’yi şişiriyor

Geçmiş seçimlerde AK Parti’nin oylarını şişirerek veren ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra da aynı taktiği uygulamaya devam ederek CHP’yi şişirmeye çalışıyor.

Son anket çalışmasını paylaşan şirket, AK Parti’nin oyunu yüzde 31.3’e kadar düşürürken, CHP’yi ise 26’ya yükselterek AK Parti’ye yaklaştırdı.

İYİ Parti’nin oy oranını yüzde 14.1, MHP’nin oy oranını ise 9.8 olarak veren ORC, aynı taktiği ittifaklarda da sürdürerek Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki farkın 1 puan olduğunu açıkladı.

 

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