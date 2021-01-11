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Sağlık Ventilli maske nedir?
Sağlık

Ventilli maske nedir?

THY ventili maske açıklama | THY'nin ventili maske konusunda yaptığı açıklamanın ardından pek çok kişi söz konusu maskenin ne olduğu araştırılmaya aşladı. Ventili maske nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:09:00 -
Ventilli maske nedir?

Ventili maske tehlikeli mi? | THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bilal Ekşi, paylaşımında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

Ventilli maske nedir?

Ventili maske; filtreli maskedir. Ventili maskeler üzerinde yapılan çalışmalar bu tip maskelerin hastalığı yayabileceği yönünde. İş Güvenliği Uzmanı ve Fizik Mühendisi Öymez daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ventil, filtreli maskelerde tek taraflı çalışır. Hasta ya da hasta olma ihtimali olan kişinin ventilli maske kullanması durumunda, kendisinden çıkan virüs dışarı yayılıyor demektir" açıklamasında bulunmuştu.

 

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