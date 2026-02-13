Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış

Venezuela’da yönetim tartışmaları sürerken Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’den dikkat çeken bir açıklama geldi. NBC News’e konuşan Rodriguez, Venezuela’nın ABD tarafından yönetildiği iddialarına sert yanıt verdi.

Rodriguez, ülkenin başında anayasanın açık hükümleri doğrultusunda kendisinin bulunduğunu belirterek, devlet başkanlığı görevini geçici lider sıfatıyla yürüttüğünü söyledi. “Venezuela Cumhuriyeti’nin başında Anayasa’nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum” diyen Rodriguez, görevin son derece yoğun ve zor olduğunu ancak süreci adım adım yönettiklerini ifade etti.

MADURO VURGUSU

Rodriguez, ABD ordusu tarafından 3 Ocak’ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olduğunu savundu. “Size temin ederim, Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela’nın meşru devlet başkanıdır” diyen Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores’in masum olduğunu ileri sürdü.

WASHINGTON MESAJI

ABD’den davet aldığını açıklayan Rodriguez, ilişkilerde belirli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra Washington’a gitmeyi değerlendirebileceğini söyledi. Bu açıklama, iki ülke arasında diplomatik temas kapısının tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Rodriguez, muhalif lider Maria Corina Machado’nun ülkeye dönme ihtimaline ilişkin de sert ifadeler kullandı. Machado’nun Venezuela’ya dönmesi halinde hesap vermesi gerektiğini savunan Rodriguez, askeri müdahale ve yaptırım çağrılarını gündeme getirdi.

MECLİS’TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’nun alıkonulmasının ardından Rodriguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti. O konuşmasında, Maduro ve Cilia Flores’in “ABD’de rehin tutulduğunu” söylemişti.

Venezuela’daki yönetim krizi ve uluslararası gerilim ise tırmanmaya devam ediyor.