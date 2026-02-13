  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda flaş gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı AK Partili Yalçın uyardı! ’28 şubatçılar fırsat kolluyor' Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı: Hafız yeni bakanımızın çağrıştırdıkları Rus petrolünün Avrupa’ya transit geçişi durduruldu Avrupa’ya mesaj Borsa İstanbul’da tarihi rekor: İlk kez 14 bin puanı aştı... Aile Bakanı merak edilenleri cevapladı! Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi İBB kreşindeki skandal Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim! Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı Onbinlerce Filistinli işçi etkilenmişti! Gaspçı İsrail'e 9 milyar dolarlık dava İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi
Dünya Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış
Dünya

Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkenin ABD tarafından yönetildiği iddialarını reddetti. Rodriguez, anayasal olarak görevinin başında olduğunu vurguladı.

Venezuela’da yönetim tartışmaları sürerken Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’den dikkat çeken bir açıklama geldi. NBC News’e konuşan Rodriguez, Venezuela’nın ABD tarafından yönetildiği iddialarına sert yanıt verdi.

Rodriguez, ülkenin başında anayasanın açık hükümleri doğrultusunda kendisinin bulunduğunu belirterek, devlet başkanlığı görevini geçici lider sıfatıyla yürüttüğünü söyledi. “Venezuela Cumhuriyeti’nin başında Anayasa’nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum” diyen Rodriguez, görevin son derece yoğun ve zor olduğunu ancak süreci adım adım yönettiklerini ifade etti.

MADURO VURGUSU

Rodriguez, ABD ordusu tarafından 3 Ocak’ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olduğunu savundu. “Size temin ederim, Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela’nın meşru devlet başkanıdır” diyen Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores’in masum olduğunu ileri sürdü.

WASHINGTON MESAJI

ABD’den davet aldığını açıklayan Rodriguez, ilişkilerde belirli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra Washington’a gitmeyi değerlendirebileceğini söyledi. Bu açıklama, iki ülke arasında diplomatik temas kapısının tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Rodriguez, muhalif lider Maria Corina Machado’nun ülkeye dönme ihtimaline ilişkin de sert ifadeler kullandı. Machado’nun Venezuela’ya dönmesi halinde hesap vermesi gerektiğini savunan Rodriguez, askeri müdahale ve yaptırım çağrılarını gündeme getirdi.

MECLİS’TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’nun alıkonulmasının ardından Rodriguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti. O konuşmasında, Maduro ve Cilia Flores’in “ABD’de rehin tutulduğunu” söylemişti.

Venezuela’daki yönetim krizi ve uluslararası gerilim ise tırmanmaya devam ediyor.

Venezuela sokaklarında Maduro sürprizi! Dev panolardaki "Geri istiyoruz" mesajı gündem oldu
Venezuela sokaklarında Maduro sürprizi! Dev panolardaki "Geri istiyoruz" mesajı gündem oldu

Dünya

Venezuela sokaklarında Maduro sürprizi! Dev panolardaki "Geri istiyoruz" mesajı gündem oldu

Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı
Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Gündem

Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı
Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı

Dünya

Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!
Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

Dünya

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23