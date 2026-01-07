  • İSTANBUL
Gündem Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği
Gündem

Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Washington yönetimi Venezuela’da "demokrasi ve düzen" tesis etmekten bahsederken, ABD’nin kendi büyük şehirleri uyuşturucu krizinin pençesinde adeta "zombi" kentlere dönüşmüş durumda. Sosyal medyada yayılan son görüntüler, Philadelphia sokaklarındaki insani trajedinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Donald Trump ve yönetiminin Venezuela'daki siyasi istikrarsızlığa müdahale sinyalleri verdiği, Caracas sokaklarına "nizam" getirme vaadinde bulunduğu bir dönemde; Philadelphia, San Francisco ve Los Angeles gibi Amerikan şehirlerinden gelen görüntüler derin bir tezat oluşturuyor.

Görüntüler Korkutucu: Kensington Sokakları

Görüntülerde, uyuşturucu etkisindeki onlarca insanın sokak ortasında bilinçsizce yattığı, bazılarının ise ayakta durmakta dahi zorlanarak "zombi" benzeri hareketler sergilediği görülüyor.

  • Açık Hava Uyuşturucu Pazarları: Philadelphia’nın Kensington bölgesi, artık dünyanın en büyük açık hava uyuşturucu pazarlarından biri olarak anılıyor.

  • Fentanil ve Yeni Tehditler: Fentanil krizine ek olarak son dönemde yayılan "medetomidin" ve "xylazine" gibi maddeler, Amerikan gençliğini ve evsiz nüfusu hızla eritiyor.
  • Yanıltıcı Refah: Gökdelenlerin ve milyar dolarlık bütçelerin gölgesinde, binlerce Amerikalı kaldırım kenarlarında, çöp yığınları arasında yaşam savaşı veriyor.

"Dünyanın diğer ucundaki ülkelere 'demokrasi ihraç etmeye' çalışan bir sistemin, kendi vatandaşlarını sokak köşelerindeki bu çürümüşlükten kurtaramaması, modern çağın en büyük siyasi ironilerinden biridir."

Halk Soruyor: Düzen Nerede Başlar?

Eleştirmenler, ABD'nin dış politikadaki müdahaleci tavrını sert bir dille eleştiriyor. Kamuoyu, milyarlarca dolarlık askeri yardım paketleri ve operasyon bütçelerinin neden kendi şehirlerindeki uyuşturucu salgını, evsizlik ve sağlık sistemi krizleri için harcanmadığını sorguluyor.

