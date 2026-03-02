  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Siyonist Sözcü TV'den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü'sü kapatılsın!
Gündem

Siyonist Sözcü TV’den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü’sü kapatılsın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonist Sözcü TV’den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü’sü kapatılsın!

CHP’nin fonladığı sözde solcu, özde İsrail sevici Sözcü TV, artık aleni şekilde İsrail yanlısı yayın yapmaya başladı.

Sözcü TV, “siyonist olduğunu ve İsrail'i desteklediğini” açıklayan Türkiye ve İsrail vatandaşı Türkü Avcı'yı yayına bağlayarak, terörist İsrail’e giderek Müslümanlara karşı soykırıma katılan insanlık düşmanı siyonistleri şirin göstermeye çalıştı.

GÜRSES’İN İSRAİL İÇİN ENDİŞELENMESİ MİDE BULANDIRDI!

Vatan haini siyonist Türkü Avcı, “Ben şu anda sığınaktayım. Duygusallaştım. Hazırlıklıydık aslında. Dört yıldır buradayım, iki yıldır da çok yoğun bir savaş süreci geçirdim” derken, Sunucu Özlem Gürses’in “Çok geçmiş olsun. Ben çok endişelendim hem sizin için, hem diğerleri için” diyerek İsrailliler için endişelendiğini dile getirmesi mide bulandırdı.

“SÖZCÜ TV KAPATILSIN”

Vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Sözcü TV’nin İsrail yanlısı ve siyonist çizgide yayın yaptığını belirterek derhal kapatılmasını talep etti. Sosyal medya kullanıcıları, “Gitsin İsrail’de yayın yapsın, bu nasıl İsrail aşkıdır”, “Hoşgörünün bu kadarı da fazla. Vatan haini siyonistleri canlı yayına katılıp, İsrailliler için endişelenen Sözcü TV kapatılsın” gibi ifadelerle tepkilerini ortaya koydular.

1
Yorumlar

Vahap

İşte İranı bu tip insanlar sattı bizi de kesin satacakları şimdiden belli ona göre tedbirler alınmalı.

Mustafa

Füzeyle bağlayıp israile gönderelim ayrı kalmasın sevdiklerinden
