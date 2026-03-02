İftara farklı çorba arayanlara müthiş bir lezzet şöleni: Hatay tuzlu yoğurt çorbası tarifi
İftara çorba ile başlayanlar bu lezzeti mutlaka denemeli.
Farklı çorba tarifi arayanlar Hatay'ın tescilli lezzeti tuzlu yoğurt çorbasını tercih edebilir. Antakya tuzlu yoğurduyla hazırlanan tescilli çorba, tereyağı, sıvı yağ, soğan, tuz, pirinç, su ve naneli sos eklenerek sofralardaki yerini alıyor. İşte iftar menüsüne Hatay tuzlu yoğurt çorbası tarifi...
Gastronomi dünyasının parlayan yıldızı Hatay'da, tencereler bu kez "paylaşmanın ve misafirperverliğin sembolü" için kaynıyor. Coğrafi işaret tescilli Antakya tuzlu yoğurdunun pirinç ve naneli sosla buluştuğu tuzlu yoğurt çorbası, Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında detaylı tarifiyle tanıtıldı.
HATAY TUZLU YOĞURT ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (10 kişilik) · 400 gram pirinç · 500 gram Antakya tuzlu yoğurdu · 2 litre su · 1,5 yemek kaşığı tereyağı · 4 yemek kaşığı sıvı yağ · 2 çay kaşığı kuru nane · 1 kuru soğan · 1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI Pirinç ayıklanıp yıkanır. Derin bir tencerede ince kıyılan soğan ile sıvı yağ kavrulur. Kavrulan soğanın üzerine pirinç eklenir. Daha sonra su eklenir ve pirinçler açılana kadar kaynatılır. Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır. Özdeşleşene kadar pişirilen çorbaya tuz eklenir.
Piştikten sonra üzerine yağda hafifçe ısıtılan nane dökülerek servisi yapılır. İftar menüsüne tuzlu yoğurt çorbası hazır. Afiyet olsun...
