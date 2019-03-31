Venezuela'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret ABD'nin baskılarına direnmeye çalışan Venezuela'dan, yarın Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirilecek. Venezuela Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye'ye gelecek.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın‪ yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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