Venezuela'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
ABD'nin baskılarına direnmeye çalışan Venezuela'dan, yarın Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirilecek. Venezuela Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye'ye gelecek.31 Mart 2019 Pazar 11:08
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
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