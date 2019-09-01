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Venezuela'dan Kolombiya'ya "paramiliter kamp" suçlaması

Venezuelalı yetkililer Kolombiya'yı, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya saldırı amacıyla kurulan paramiliter eğitim kamplarına müdahale etmemekle" suçladı

01 Eylül 2019 Pazar 00:00
Venezuela'dan Kolombiya'ya "paramiliter kamp" suçlaması

CARACAS (AA) - Venezuelalı yetkililer Kolombiya'ya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya saldırı için kurulan paramiliter eğitim kamplarına müdahale etmeme suçlamasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Hükümetin Başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, televizyonlardan yaptığı açıklamada, Kolombiya sınırları içerisinde Maduro'ya saldırı planlayan paramiliter eğitim kamplarının varlığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu bildirdi.

Rodriguez, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi konuyla ilgili hiçbir şey yapmamakla, hatta desteklemekle suçlayarak; Kolombiya sınırındaki üç paramiliter eğitim kampının uydu görüntülerine ait fotoğraflarını ve koordinatlarını paylaştı.

Söz konusu fotoğraf ve koordinatların, kampların varlığını kanıtlamaya yeterli olduğunu vurgulayan Rodriguez, 200 silahlı militanın bu kamplarda eğitildiğini söyledi.

Rodriguez, Caracas'taki iki özel polis birliği ve Adalet Sarayına yapılması planlanan terör saldırılarını engellediklerini de duyurdu.

- İki ülke arasındaki suçlamalar

Suçlamalar, iki komşu ülke arasındaki gerginliğin artmasından sonra ortaya çıktı.

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı nedeniyle Devlet Başkanı Ivan Duque, Maduro'yu "isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla" suçlamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, basın toplantısında, FARC'ın bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı sebebiyle Venezuela hükümetinin endişeli olduğunu belirtmiş, Duque'nin Maduro'ya yönelik suçlamasını "tam bir yüzsüzlük ve değersiz şekilde yapılan olağan dışı durum" şeklinde nitelendirmişti.

- Eski FARC liderlerinin yeniden silahlanması

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini yürüten Ivan Marquez, yayımladığı videoyla örgütün tekrar silahlandığını ve "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

Videoda, çevresinde eski FARC liderlerinin bulunduğu görülen Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Marquez, "Devlet, en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

Öte yandan FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkmış, bu karara ilişkin, "Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

- Örgüt, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

Ülkenin Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:00
  1. "paramiliter kamp" suçlaması
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. FARC
  4. Kolombiya
  5. Venezuela

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