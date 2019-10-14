0553 313 94 23

Venezuela’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin destek veren açıklamalarda bulundu. Reyes, "Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:53
Venezuela’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.

"Ortak bir düşmanımız var"

Reyes, “Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye’nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var” ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Reyes, ayrıca Türkçe olarak teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:53
  1. Ankara
  2. Jose Gregoria Bracho Reyes
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • BRAVOBRAVO5 dk önce
    BRAVO VENEZUELLA.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ9 dk önce
    ARAPLAR UTANSIN.Bİ CACIK OLMAZ BU ARAPLARDAN.BU LATİN ULKESİ DAHA MERT DURUST NAMUSLU

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı Harekatı’nın arka planını açıkladı
  1. Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı..
  2. Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca..
  3. Fenerbahçe'de rota tekrardan Kolarov!
  4. Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil..
  5. Kaynak Holding'in kurucusu FETÖ'den 15..
  6. Hudut bilmezler
  7. Venezuela’dan Barış Pınarı Harekatı..
  8. Yemek yemeyen çocuklar
  9. Yeni Çorumspor fırtınası devam ediyor!..
  10. Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı..
  11. Milli sporculardan Mehmetçik'e destek
  12. Damadı Rum, kızı Rum dergisine kapak
  13. ABD'den sonra ilk kez Türkiye'de..
  14. Avrupa’nın göbeğinde rezalet! Terör..
  15. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok..
  16. 5,8'in ardından İstanbul'da korkutan..
  17. YPG/PKK sivilleri katlediyor ikiyüzlü..
  18. Sanayi üretim endeksi düştü
  19. Üzümün 'bulama'ya lezzet aşaması
  20. TSK'dan Suriye sınırına zırhlı araç..
  21. Kadın işçiler gece vardiyasında en..
  22. Barış Pınarı Harekatı aleyhinde 'kaçan..
  23. Putin’den o soruya dikkat çeken cevap!..
  24. Bursa kestanesinde bu yıl erken hasat
  25. KOBİ’ler dijital dünyanın hızına..
  26. Keşfettiği pire türlerine kızlarının..
  27. Ar-Ge için OSTİM Teknik-Kardemir imzası
  28. ABD TIR'larla göndermişti! Bırakıp..
  29. KOBİ’lerin yüzde 90.9’u faizden..
  30. Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsaldaki..
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat
Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat