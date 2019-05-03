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Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı: Binamızı koruyun

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Hükümetimiz ABD'nin Caracas'taki tesislerini koruduğu için Washington'daki eski Venezüella Büyükelçiliği binasını korumasını istiyoruz" dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 01:14
Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı: Binamızı koruyun

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde imza sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Venezuela'nın Washington'daki eski elçilik binasını korumak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezüella'nın Washington'daki büyükelçilik binasına el koyma girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde imza sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini ve hükümetimiz ABD'nin Caracas'taki tesislerini koruduğu için Washington'daki eski Venezüella Büyükelçiliği binasını korumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bedenlerimizi kullanıyoruz"

 

Venezuela'da, ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun çağrısıyla bir grup askerin darbe girişiminde bulunmasında sonra, ABD hükümeti tarafından Venezüella'nın Washington'daki büyükelçilik binasına el koyma girişimleri yoğunlaşmıştı.

ABD’li yurttaşların, Venezuela Büyükelçiliği'ni korumak için başlattıkları nöbet ise sürüyor. Barış yanlısı grupların kurduğu Elçilik Koruma Kolektifi üyeleri, "ABD hükümetine, Venezuela'ya ait bir diplomatik alana kolayca el koyamayacağını göstermek için bedenlerimizi kullanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 01:14
  1. Venezuela
  2. ABD

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