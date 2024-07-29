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Dünya Venezuela’daki başkanlık seçiminde sandık çıkış anketi sonuçları gelmeye başladı
Dünya

Venezuela’daki başkanlık seçiminde sandık çıkış anketi sonuçları gelmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 06:04:00 -
Venezuela’daki başkanlık seçiminde sandık çıkış anketi sonuçları gelmeye başladı

Edison Research adlı araştırma kuruluşu, yaptığı sandık çıkış anketine göre Venezuela başkanlık seçimlerini muhalefetteki Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez’in yüzde 65’lik oy oranıyla kazanmasının beklendiğini açıkladı.

Halkın devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gittiği Venezuela’da oy verme işleminin sona ermesiyle, seçim sonucuna dair ilk tahminler gelmeye başladı. Edison Research adlı araştırma kuruluşu, yaptığı sandık çıkış anketine göre Venezuela başkanlık seçimlerini muhalefetteki Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez’in kazanmasının beklendiğini açıkladı. 100 oy istasyonunda 6 bin 846 seçmenle görüşülerek yapılan sandık çıkış anketine göre, Edmundo Gonzalez’in oy oranı yüzde 65 olarak ön görülürken, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) adayı mevcut Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oy oranının ise yüzde 31’de kaldığı belirtildi. Sandık çıkış anketindeki hata payının ise “+/- yüzde 2” olduğu kaydedildi.

“Muhalefet tüm kesimlerden destek aldı”

Edison Research Başkan Yardımcısı Rob Farbman ise, Edmundo Gonzalez için büyük bir zafer öngördüklerini belirterek, “Muhalefetin adayı neredeyse tüm demografik kesimlerden geniş bir destek aldı" ifadelerini kullandı. Farbman, Maduro’nun sadece genç ve kentli seçmenler gibi muhalif gruplardan değil, PSUV'un ana seçmen kitlesi olan 60 yaş üstü kişiler ve kırsal kesimde yaşayan seçmenlerden de yeterli desteği alamadığını vurguladı.

2 adayın adı öne çıkmıştı

Venezuela’da halk devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitmiş, 21 milyon kayıtlı seçmenin kurulan 30 bin sandıkta oy kullanacağı açıklanmıştı. PSUV’un 25 yıldır iktidarda olduğu ülkedeki seçimlerde 10 aday olsa da, yarışın mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve PUD adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesinin beklendiği kamuoyuna yansımıştı.

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