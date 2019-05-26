Venezuela'da şiddetli çatışma: 25 ölü, 20 yaralı!

Özgürlük Penceresi Örgütü Direktörü Carlos Nieto, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Çatışmada 25 mahkum öldü, yaklaşık 20 polis de yaralandı” dedi. Yetkililerden daha önce yapılan açıklamalarda ise 23 mahkûmun öldüğü, 14 polisin yaralandığı bildirilmişti.

Nieto yaptığı açıklamada, “Özel Operasyon Kuvvetlerini bölgeye gönderdiler. Çatışmalar devam ediyordu. Tutuklular silahlandı ve polislere ateş edildi. İki el bombası atıldı” dedi. Örgüt iki patlamanın meydana geldiğini ve çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.

Venezuela Tutuklu İşleri Bakanlığı bu tür olaylarda veri yayınlamazken, Karakas’tan şuana kadar açıklama yapılmadı.

Şiddet olaylarının sürekli olarak tekrarladığı 8 bin mahkûm kapasiteli bu gözaltı merkezinde, 55 bin mahkûm bulunuyor.

28 Mart 2018’de ülkenin kuzeyinde yer alan Valencia eyaletindeki hapishanede çıkan yangında 68 mahkûm ölmüştü. Ülkenin güneyindeki Amazonas eyaletinde ise Ağustos 2017’de çıkan bir isyanda 37 mahkûm öldü.

Kaynak : Şarku'l Avsat