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Dünya Venezuela'da seçim sonuçlarına itiraz edenler polisle çatıştı
Dünya

Venezuela'da seçim sonuçlarına itiraz edenler polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 02:48:00 -
Venezuela'da seçim sonuçlarına itiraz edenler polisle çatıştı

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı.

Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı.

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ediyor. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Yerel basında çıkan habere göre, takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği Karakas'ta, olaylar devam ediyor.

Sosyal medyada, göstericilerin polis araçlarına saldırdığı ve yakaladığı güvenlik güçlerini darbettiği görüntüler paylaşılıyor.

Şiddet olaylarının yüksek olduğu semtlerden silahlı kişilerin protestocuların içine karıştığı öne sürülüyor.
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Chavez'in heykeline saldırı

Olaylarda, seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından parçalandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenleniyor.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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