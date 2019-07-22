Venezuela’da saldırı: 7 ölü, 5 yaralı!
Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:04
Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.
El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı. Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlamadığı belirtildi.
Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı.
YORUM YAZ