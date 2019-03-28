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Venezuela’da muhalif lider Guaido 15 yıl kamu görevinden men edildi

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eden Juan Guiado, 15 yıl boyunca kamu görevinde bulunmaktan men edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 21:50
Venezuela’da muhalif lider Guaido 15 yıl kamu görevinden men edildi

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eden Juan Guiado, 15 yıl boyunca kamu görevinde bulunmaktan men edildi.


Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado, 15 yıl boyunca kamu görevinde bulunmaktan men edildi. Hükümet denetçisi Elvis Amoroso devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Herhangi bir devlet dairesinin bir görevinde vatandaş Juan Guaido’nun yasada belirlenen süre boyunca diskalifiye edilmesi kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.


Amoroso, Guaido’nun Ulusal Meclis başkanı olarak görevlendirilmediği halde 91 seyahat yaptığını ve bunun için 570 milyon Bolivar harcadığını, bu rakamı maaşıyla karşılamasının imkansız olduğunu aktardı.



248 gün yurt dışı gezisi bulunan meclis başkanı


Hükümet yetkilisi, Ulusal Meclis başkanının 248 gün yurt dışında olduğunu hatırlatarak,"Bildirgesindeki verileri tahrif ettiği ve bildirimde bulunmadan uluslararası kuruluşlardan para aldığı tahmin ediliyor" dedi.


Amoroso ayrıca Guaido’yu kamu işlevlerini gasp etmekle suçlarken, “Venezuela halkına ve ulusal mirasa zarar veren yabancı hükümetlerle eylemlerde bulundu” şeklinde konuştu.


Yetkili, hükümetin yolsuzluk iddialarını araştırmaya devam edeceğini belirterek Guaido için Gümrük ve Vergi Dairesi Hizmetinden (Seniat) geçici başkanın kaldığı oteller için denetleme istendiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:50
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