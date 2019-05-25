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Venezuela'da kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda ölü var

Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunmasının ardınan çıkan çatışmada en az 23 mahkumun öldüğü öğrenildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 06:25
Venezuela'da kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda ölü var

Venezuela basınındaki haberlere göre, Portuguesa eyaleti kırsalındaki bir polis merkezinde tutulan mahkumlar kaçmak için ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdı. 

En az 23 ölü

Çıkan çatışmada en az 23 kişinin öldüğü, 19 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.

Bazı medya kuruluşları, çatışmanın bir cezaevindeki isyan girişimi nedeniyle yaşandığını ve olayda 29 mahkumun hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptı.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 06:41
  1. venezuela
  2. çatışma
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