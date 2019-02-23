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Venezuela'da hareketli saatler!

Venezuela Ordusunda kopmalar devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde 4 askerden sonra Venezuela ile Kolombiya’yı birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü'nde görevli Binbaşı Hugo Parra Martinez de, Kolombiya’ya sığındı. Venezuela Donanmasına ait altı geminin Porto Riko'dan gemiyi durdurmak için denize açıldığını duyurdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:59
Venezuela'da hareketli saatler!

Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapısının Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen, Venezuela’ya girdi. ABD’ye bağlı Porto Riko’dan deniz yoluyla gelen insani yardımın da engellenmesi için 6 savaş gemisi görevlendirildi.

Venezuela'da ordudan kopmalar devam ediyor. Venezuela Ulusal Muhafızları’na bağlı Fernando Rodriguez del Toro Birliğinin komutanı Binbaşı Hugo Parra Martinez, Tienditas Köprüsü'ndeki görev yerini terk ederek, Kolombiya’ya sığındı. Parra yaptığı ilk açıklamada, “Başkanımız olarak Juan Guaido'yu tanıyorum ve yürüyüşünün arkasında olmaya ve Venezuela halkıyla mücadele edeceğime söz veriyorum” dedi.

Maduro'dan mesaj: Hainlik yapma!

Görev yerlerini bırakarak Kolombiya’ya sığınan Ulusal Muhafız üyelerini hedef alan Maduro, “Hainlik zamanı değil, ülkeye sadakat zamanı. Venezuela’nın yüce ideallerinin yanında olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Başkentte askeri üssün önünde toplanıldı

Başkent Karakas’ta ise Maduro karşıtları Francisco de Miranda Hava Üssü önünde ve çevresinde toplanmaya başladı. Protestocular, ordunun insani yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için gösteriler düzenliyor.

Brezilya’dan ilk insani yardım geldi

Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapıları Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen Venezuela’ya girdi. Venezuela’nın Brezilya Büyükelçisi Maria Teresa Belandria yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan ilk kamyonun ülkeye girdiğini duyurdu. Belandria, “Brezilya’nın Pacaraima sınırından insani yardımlı kamyonu sınırı geçti. Şu anda Venezuela tarafında olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Tırlar ateşe verildi

Venezuela ordusu Kolombiya'dan ülkeye girmeye çalışan yardım araçlarını ateşe verdi.

Porto Riko’dan yola çıkan gemiye tehdit

Öte yandan, ABD’ye bağlı Porto Riko’dan yola çıkan 200 ton insani yardımın birkaç saat içinde Venezuela kara sularına gireceği bildirildi. Yerel basın ise, aralarında F-22 sınıfı fırkateynin yer aldığı Venezuela Donanmasına ait altı geminin Porto Riko'dan gelen insani yardım gemisini durdurmak için denize açıldığını duyurdu.

Kolombiya Devlet Başkanı, Maduro’yu tehdit etti

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, insani yardımların toplandığı Cucuta'da, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve kendisini Venezuela’nın “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido ile bir araya geldi. Yapılan ortak basın açıklamasında Duque, “İnsani yardım, Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido’ya yeni teslim edildi. Ülkeye barışçıl bir şekilde girmesine izin verilmesini talep ediyoruz. Şiddet olaylarından Maduro sorumlu tutulacaktır” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:59
  1. venezuela
  2. Maduro
  3. YAŞAM Haberleri
  4. Venezuela Donanması
  5. Nicolas Maduro
  6. Francisco de Miranda Hava Üssü
  7. Juan Guaido

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