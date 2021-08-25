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Dünya Venezuela'da felaket! Çok sayıda ölü var
Dünya

Venezuela'da felaket! Çok sayıda ölü var

Venezuela'daki şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 14:10:00 -
Venezuela'da felaket! Çok sayıda ölü var

Venezuela’nın batısında şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

And Dağları'ndaki sağanak yağışlar beraberinde seli getirirken, selin etkili olduğu Venezuela'nın batısındaki Merida eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun, eyalette yer alan Mocoties Vadisi yakınlarındaki nehirlerin saatlerce devam eden yağışın ardından taşarak su baskınlarına neden olduğu Tovar kasabasında meydana geldiği belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, Tovar'daki elektrik santralinin hasar gördüğü ve bölge sakinlerinin ne elektrik ne de telefon bağlantılarının olduğu aktarıldı. Bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde, arabaların sürüklendiği ve çamurlu yolların üzerine kaya parçaları saçıldığı görüldü.

Mocoties Vadisi’nde 2005 yılında da benzer bir olay yaşanmış, birkaç nehrin taşması sonucu bölgede 40'tan fazla kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kaybolmuştu.

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