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Venezuela'da bir elektrik kesintisi daha... Ülkenin büyük bölümünde elektrik yok

ABD destekli darbe girişimlerine mağruz kalan Venezuela'da büyük bir elektrik kesintisi daha yaşanıyor. Ülkenin büyük bölümüne elektrik verilemiyor.

23 Temmuz 2019 Salı 06:26
Venezuela'da bir elektrik kesintisi daha... Ülkenin büyük bölümünde elektrik yok

Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor.

Kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı.

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 05:45
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