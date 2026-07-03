Venezuela’da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 2 bin 595’e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 12 bini aştığını aktardı.

Resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 38 bin 500 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 58 bin 870 binanın ise hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.