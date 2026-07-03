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Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

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Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan “baklava” kararı

Türkiye ve Azerbaycan, geleneksel tatlıları olan baklavayı "baklava" ve "pakhlava" adlarıyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirmek için kolları sıvadı. Yunanistan ile yıllardır devam eden aidiyet tartışmalarına son vermesi beklenen ortak başvuru, 30 Kasım'da gerçekleşecek komite toplantısında karara bağlanacak. Bu hamle, baklavanın küresel çapta Türk ve Azerbaycan mirası olarak tescillenmesini hedefliyor.

#1
Foto - Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

Türkiye, uzun süredir Yunanistan'la aidiyet tartışmalarına konu olan baklava için Azerbaycan'la birlikte UNESCO'ya başvurdu. Ortak dosyada, tatlının "baklava" ve "pakhlava" adlarıyla kültürel miras listesine alınması talep edildi.

#2
Foto - Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Yetkililer, başvurunun kabul edilmesi halinde baklavanın Türkiye ve Azerbaycan adına tescillenmiş olacağını belirtiyor. Böylece baklavanın küresel kültürel miras içindeki yerinin güçlenmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

Gaziantep Baklavası, 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından "Coğrafi İşaret" alarak AB'de tescillenen ilk Türk ürünü olmuştu.

#4
Foto - Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

Baklavanın kökenine ilişkin farklı tezler bulunsa da birçok tarihçi tatlının bugünkü halini Osmanlı saray mutfağında aldığını belirtiyor. Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren saray mutfağı defterlerinde yer alan baklava, Osmanlı saray merasimlerinde önemli bir yere sahipti. Ramazan aylarında saraydan Yeniçeri Ocağı'na baklava gönderilen "baklava alayı" geleneği de bu kültürün parçası olarak biliniyor.

#5
Foto - Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan "baklava" kararı

Yunanistan ise Bizans döneminde ve Ege adalarında bal, ceviz ve ince hamurla yapılan tatlıların bulunduğunu savunarak baklavanın kendilerine ait bir kültürel miras olduğunu ileri sürüyor.

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