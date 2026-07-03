Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan “baklava” kararı

Türkiye ve Azerbaycan, geleneksel tatlıları olan baklavayı "baklava" ve "pakhlava" adlarıyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirmek için kolları sıvadı. Yunanistan ile yıllardır devam eden aidiyet tartışmalarına son vermesi beklenen ortak başvuru, 30 Kasım'da gerçekleşecek komite toplantısında karara bağlanacak. Bu hamle, baklavanın küresel çapta Türk ve Azerbaycan mirası olarak tescillenmesini hedefliyor.