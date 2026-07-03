Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı
Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda 136 kilometre açıktaki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.
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