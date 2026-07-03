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Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

#1
Foto - Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda 136 kilometre açıktaki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

#2
Foto - Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

#3
Foto - Çok şiddetli deprem: Büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı

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