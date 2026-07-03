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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

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IHA Giriş Tarihi:

Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

Van Gölü'nde turizm teknelerinde görev yapan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, denizcilik eğitimlerini tamamlayarak gölün ilk kadın kaptanı oldu.

#1
Foto - Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

5 yıl önce balıkçılık sektörüne adım atan kayınpederine destek olmak amacıyla denizcilikle tanışan Yıldız Özdemir, bu süreçte sektöre olan ilgisini profesyonel bir boyuta taşıma kararı aldı. Gerekli tüm denizcilik belgelerini tamamlayan Özdemir, ailesinin de desteğiyle kendi tur teknesini satın alarak kaptanlık koltuğuna oturdu. Kaptanlık sorumluluklarının yanı sıra akademik hayatını da sürdüren Özdemir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki eğitimine de devam ediyor. Hem annelik sorumluluklarını hem de kaptanlık görevini başarıyla yürüten Özdemir, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde yerli ve yabancı turistleri taşıyarak bölge turizmine katkı sağlıyor.

#2
Foto - Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

"Çocukluğumdan beri denizi ve doğayı seviyorum" İHA muhabirine konuşan Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı Yıldız Özdemir, kayınpederinin emekli olduktan sonra balıkçılık mesleğini sürdürmesi üzerine bu sektöre yöneldiğini belirtti. Zamanla işin gezi teknesi kısmına odaklandığını ifade eden kaptan Özdemir, "Çocukluğumdan beri denizi, doğayı, gezmeyi ve insanlarla iletişimi çok seviyorum. Elbette birçok zorluğu var ama ben bu zorlukları aştığımı düşünüyorum; çünkü bu işteki en büyük zorluk insanların güven arayışıdır. İnsanlar her zaman sağlam bir destek, omuza dayanacak bir el ararlar. Özellikle ailemden aldığım destekle bu yolda başarı sağladığıma inanıyorum. Şimdi çok şükür herkes güveniyor; yaptığım çalışmalarda hem can güvenliği hem de üstlendiğim sorumluluk bilinciyle misafirlerime verdiğim güven sayesinde bu işi rahat bir şekilde sürdürüyorum" dedi.

#3
Foto - Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

Kadın yolcuların yanı sıra erkek yolcuların da kendisini tercih ettiğini dile getiren Özdemir, "Örneğin bugün bir organizasyonum vardı; erkek misafirim özellikle evlilik teklifi organizasyonu için benimle çalışmak istedi. O yönde de bana güvendi. Tabii ki hanımlar da koy gezileri için özellikle benim bulunmamı istiyorlar" diye konuştu.

#4
Foto - Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

"Van Gölü'nde başka kadın kaptan yok" Azmiyle bölgedeki diğer kadınlara da örnek olmayı hedeflediğini belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim bildiğim kadarıyla uzun süredir çalışıyorum ve kadın kaptana hiç denk gelmedim. Bildiğim kadarıyla aktif olarak çalışan başka bir kadın kaptan da yok; stajyerler olabilir ama şu an aktif görev yapan yok. Kadınlara vereceğim en önemli mesaj; hiçbir şekilde vazgeçmemeleridir. Önemli olan meslek seçiminden ziyade, yapacakları işi her ne olursa olsun; sorumluluk bilinciyle, farkındalıkla, güç ve enerjiyle kendi şartlarını gözeterek en verimli şekilde yapabilmeleridir. Bunu sağladıkları zaman, her ne iş olursa olsun başarı zaten kaçınılmaz bir şekilde gelecektir."

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