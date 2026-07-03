Van Gölü'nün ilk kadın kaptanı görevine başladı

"Van Gölü'nde başka kadın kaptan yok" Azmiyle bölgedeki diğer kadınlara da örnek olmayı hedeflediğini belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim bildiğim kadarıyla uzun süredir çalışıyorum ve kadın kaptana hiç denk gelmedim. Bildiğim kadarıyla aktif olarak çalışan başka bir kadın kaptan da yok; stajyerler olabilir ama şu an aktif görev yapan yok. Kadınlara vereceğim en önemli mesaj; hiçbir şekilde vazgeçmemeleridir. Önemli olan meslek seçiminden ziyade, yapacakları işi her ne olursa olsun; sorumluluk bilinciyle, farkındalıkla, güç ve enerjiyle kendi şartlarını gözeterek en verimli şekilde yapabilmeleridir. Bunu sağladıkları zaman, her ne iş olursa olsun başarı zaten kaçınılmaz bir şekilde gelecektir."