Siyonistlerin hamisi ABD'den Bahreyn'de sahte barış tiyatrosu! İran sinsi oyunu dünyaya ifşa etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel terörün ve Orta Doğu'daki akan kanın baş müsebbibi olan katil ABD, bölgedeki işbirlikçileriyle birlikte sinsi planlarını devreye sokmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Bahreyn'de çok sayıda bölge ülkesinin katılımıyla düzenlenen üst düzey askeri toplantıya, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den çok sert tepki geldi.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de düzenlenen toplantıya işaretle ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların "göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını" ifade etti.
Sözcü Bekayi, bu toplantıların Washington'un Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını söyledi.
İranlı yetkili, bölge ülkelerinin, ABD ile siyonist rejimin son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile "kötü niyetli eylemlerinden" gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 1 Temmuz'da Bahreyn'de çok sayıda bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri toplantı düzenlemişti.
Kaynak: AA
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