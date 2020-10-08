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Aktüel Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Aktüel

Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:17:50 -
Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 665, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1024'e yükseldi.

Venezuela Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 665'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 679 artışla 79 bin 796'ya, iyileşenlerin sayısı 70 bin 719'a ulaştı.

Venezuela'da ilk vaka 13 Mart'ta saptanmış, 27 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 53'ncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Kosta Rika

Kosta Rika basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 20 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi.

Vaka sayısının 1355 artarak 83 bin 497'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 50 bin 295 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Nüfusu 5 milyona yaklaşan Kosta Rika, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 48'nci ülke" konumunda bulunuyor.


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