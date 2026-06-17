Gazze'deki vahşetin aynısı 1912'de Edirne'de yaşanmıştı! Tarihin acımasız yüzü bu mermide
Edirne’deki ecdad yadigarı Selimiye Camii’nde uzun yıllar başmüezzinlik yapan Yusuf Karabıyık Çengelci, 1912 Balkan Harbi sırasında Bulgar ordusunun attığı ve cami içinde namaz kılan iki kadın ile 10 yaşındaki bir kız çocuğunu şehit eden gülle parçasını yarım asırdan fazladır gözü gibi koruyor. "Katil mermi" adını verdiği 1,5 kiloluk demir yığınını evinde saklayan Çengelci, vahşetin izini gelecek nesillere ibret olması için anlatıyor.