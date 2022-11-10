Venezuela ve Kolombiya arasında 3 yıl sonra başlayan doğrudan uçuşlar devam etti

Kolombiya havayollarına ait Satena uçağı Bogota Havaalanı'ndan havalanarak, doğrudan başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na indi.

Böylece iki komşu ülke arasında bozulan diplomatik ilişkilerin devlet başkanları düzeyinde iyileştirilmesinin ardından 3 yıl sonra karşılıklı uçuşlar başladı.

Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan Twitter hesabındaki açıklamasında, Satena Havayoluyla 50 yolcunun Maiquetia'ya ulaştığını belirterek, "Bugün itibarıyla Venezuela ve Kolombiya arasında haftada 3 uçuşla gökyüzünü açtığımızı ilan ediyoruz. Barışa ve kültüre yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti de ülkesinin komşu Venezuela ile dostluk bağlarını güçlendirmek için hava yolu trafiğini etkinleştirdiğini kaydederek, Karakas ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

6 yıl sonra iki devlet başkanı bir araya gelmişti

Venezuela havayolları Turpial Airlinese ait "T9 8820" sefer sayılı ticari uçak, 8 Kasım'da başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak doğrudan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya inmişti.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, 2 Kasım'da Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.