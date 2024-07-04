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Dünya Venezuela ve ABD yakınlaşıyor mu? Mutabık kaldıklarını açıkladılar
Dünya

Venezuela ve ABD yakınlaşıyor mu? Mutabık kaldıklarını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-04 01:59:00 -
Venezuela ve ABD yakınlaşıyor mu? Mutabık kaldıklarını açıkladılar

Venezuela ve ABD’nin gerçekleştirilen ikili müzakerelerde “karşılıklı güveni tesis etmek ve ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışma” ve “saygılı ve yapıcı bir şekilde iletişimi sürdürme" konularında anlaştıkları belirtildi.

ABD’nin ekonomik yaptırımları altında olan Venezuela’dan Washington - Karakas ilişkileri ile ilgili yeni açıklama geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun baş müzakerecisi Jorge Rodriguez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen müzakerelerde her iki tarafın da “karşılıklı güveni tesis etmek ve ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışma” ve “saygılı ve yapıcı bir şekilde iletişimi sürdürme" konularında mutabık kaldığını duyurdu.

Maduro müzakere teklifinin ABD’den geldiğini iddia etmişti

Maduro, pazartesi günü yaptığı açıklamada uzun süredir düşmanları olan ABD ile masaya oturmaya hazırlandıklarını açıklayarak, "İki ay boyunca, ABD hükümetinden müzakerelerin ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması yönünde teklifler aldım. Uzun bir değerlendirmeden sonra bu teklifi kabul ettim. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Maduro açık diyalog çağrısı yapmıştı

İki ülke arasında Katar’da yürütülen gizli müzakereler sonucunda imzalanan anlaşmaya atıfta bulunan Maduro, "Bu yeni müzakere turunda ABD’nin Katar’da imzalanan anlaşmalara uyması ve manipülasyon olmaksızın diyalog şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Dahası, bu süreç spekülasyon olmadan kamuya açık şekilde sürdürülmeli" demişti.
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Yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu

Maduro, ülkeye uygulanan ekonomik ambargoyu hatırlatarak, "Diyalog ve anlayış istiyorum. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Venezuela’nın mutlak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

ABD’nin Maduro hükümeti ile görüştüğü ortaya çıkmıştı

Venezuela’ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD’den üst düzey bir heyetin, Mart 2022’de Maduro hükümetiyle ilk kez görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin basına kapalı şekilde birkaç kez gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Son olarak geçen yıl, iki ülkenin Katar’da gizli müzakereler yaparak esir takası konusunda anlaşmaya vardığı kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: AA

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