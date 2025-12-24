Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

New York Times tarafından mercek altına alınan uçuş trafiği, ABD’nin Venezuela’ya yönelik "kuşatma" stratejisini gözler önüne serdi. Verilere göre, askeri birlik ve ağır mühimmat nakliyesinde kullanılan C-17 ağır yük kargo uçakları, geçtiğimiz hafta boyunca Porto Riko’ya en az 16 operasyonel uçuş gerçekleştirdi.

16 Dev Uçuş: Gizemli Sevkiyatın Perde Arkası

Sevkiyatın sadece ABD içindeki New Mexico, Florida ve Arizona gibi eyaletlerden değil, Japonya’daki üslerden de yapılması dikkat çekti. Kamuoyuna yansımayan ve uçuş takip sitelerinden gizlenen askeri uçuşlar da eklendiğinde, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Trump’tan "Tam Abluka" Talimatı

İkinci başkanlık döneminde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini doğrudan hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yönelik yaptırımları en üst seviyeye çıkardı. Venezuela’ya ait petrol gemilerini "uyuşturucu terörizmi" gerekçesiyle durduran ABD yönetimi, 16 Aralık’ta verilen talimatla ülkeye yönelik "tam ve eksiksiz bir abluka" başlattı.

Maduro’dan "Kendi İşine Bak" Resti

ABD’nin Karayipler’deki askeri yığınağına ve ekonomik baskısına Venezuela’nın tepkisi gecikmedi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı’nı kendi iç sorunlarıyla ilgilenmeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump kendi ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanmalı. Her başkan kendi işine bakmalı; dünyayla ilişkiler ancak bu şekilde düzelir."

Bölgedeki bu devasa askeri hareketlilik, akıllara "ABD yeni bir müdahaleye mi hazırlanıyor?" sorusunu getirirken, Porto Riko’ya indirilen gizemli mühimmat ve askeri personelin akıbeti hala sırrını koruyor.