  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Gündem Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı
Gündem

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

ABD ile Venezuela arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, Washington’ın bölgeye yönelik askeri baskısı gökyüzünde somutlaştı. New York Times’ın (NYT) ifşa ettiği uçuş verilerine göre; ABD ordusuna ait dev kargo uçakları, Karayipler’e adeta mekik dokudu.

New York Times tarafından mercek altına alınan uçuş trafiği, ABD’nin Venezuela’ya yönelik "kuşatma" stratejisini gözler önüne serdi. Verilere göre, askeri birlik ve ağır mühimmat nakliyesinde kullanılan C-17 ağır yük kargo uçakları, geçtiğimiz hafta boyunca Porto Riko’ya en az 16 operasyonel uçuş gerçekleştirdi.

 

16 Dev Uçuş: Gizemli Sevkiyatın Perde Arkası

Sevkiyatın sadece ABD içindeki New Mexico, Florida ve Arizona gibi eyaletlerden değil, Japonya’daki üslerden de yapılması dikkat çekti. Kamuoyuna yansımayan ve uçuş takip sitelerinden gizlenen askeri uçuşlar da eklendiğinde, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

 

Trump’tan "Tam Abluka" Talimatı

İkinci başkanlık döneminde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini doğrudan hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yönelik yaptırımları en üst seviyeye çıkardı. Venezuela’ya ait petrol gemilerini "uyuşturucu terörizmi" gerekçesiyle durduran ABD yönetimi, 16 Aralık’ta verilen talimatla ülkeye yönelik "tam ve eksiksiz bir abluka" başlattı.

 

Maduro’dan "Kendi İşine Bak" Resti

ABD’nin Karayipler’deki askeri yığınağına ve ekonomik baskısına Venezuela’nın tepkisi gecikmedi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı’nı kendi iç sorunlarıyla ilgilenmeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

 

"Başkan Trump kendi ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanmalı. Her başkan kendi işine bakmalı; dünyayla ilişkiler ancak bu şekilde düzelir."

 

Bölgedeki bu devasa askeri hareketlilik, akıllara "ABD yeni bir müdahaleye mi hazırlanıyor?" sorusunu getirirken, Porto Riko’ya indirilen gizemli mühimmat ve askeri personelin akıbeti hala sırrını koruyor.

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme
Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

Dünya

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?

Gündem

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek
Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Dünya

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23