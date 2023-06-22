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Ekonomi Venezuela, Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacak
Ekonomi

Venezuela, Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-22 02:04:00 -
Venezuela, Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik ekonomik yaptırımların etkisinin azaltılması amacıyla Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacağını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir programda yaptığı konuşmada, Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar karşısında uluslararası yeni ödeme sistemlerine katılmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Venezuela Merkez Bankası, Rusya tarafından oluşturulan ve dünyanın birçok ülkesince kullanılan Mir ödeme sistemine katılacağımızın müjdesini verdi" dedi.

Yeni ödeme sistemlerinin yaptırımlara alternatif olduğunu vurgulayan Maduro, "Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Venezuela'ya acımasız ve canice yaptırımlar uygulandı, bizi finansal olarak dünyadan izole etmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve yeni dünyanın yeni para sistemleri var" diye konuştu.

Teknolojik gelişimler izleniyor

Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Jose Ortega Sanchez, 15 Haziran'daki açıklamasında, Venezuela bankaları ile Rus bankaları arasında finansal işlemlerin hızlandırılması için yeni teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini bildirmişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Venezuela Merkez Bankası'nın ulusal para birimi üzerinden Rusya ile ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak istediği belirtildi.

Uzun süredir ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonominin 7 yıllık küçülmenin ardından 13 Ocak'ta büyüdüğü duyurulmuştu.
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Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı.

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