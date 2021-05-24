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Dünya Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:47:00 -
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'nin iki ülke arasındaki sınırı yeniden açma teklifine tepki gösterdi.

Maduro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Venezuela arasında geçiş yapılmasının sınır bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda kriz oluşturacağını vurgulayarak, Duque'nin tek taraflı adımının "sınırı istikrarsızlaştıracağını" söyledi.

Kolombiya'da, virüsün Hindistan, Kaliforniya ve Güney Afrika varyantlarının tespit edildiğine değinen Maduro, sınırın yeniden açılmasıyla virüsün Venezuela sınırındaki Tachira eyaletine yayılabileceğini kaydetti.

Maduro, Duque'nin önerisinin uluslararası toplumdan fon sağlama girişimi olduğunu söyleyerek, "Sınırda rahatsızlık yaratmak ve Venezuelalı göçmenlerle bir gösteri yapmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

Hükümetinin buna izin vermeyeceğini söyleyen Maduro, ülkenin sınırlarını koruyacağını ve Venezuela'nın, Kovid-19'un daha güçlü varyasyonlarıyla karşılaşmasını engelleyeceğini belirtti.

 

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Yorumlar

HÜKÜMET İSTİFA

bin ali,ifade değiştirdi ve oğlum venezüela'ya islamı yaymak için gitti dedi:)) 
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