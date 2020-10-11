  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Venezuela komşusu Kolombiya'yı, 6 Aralık'ta yapacakları seçimleri sabote etmekle suçladı
Aktüel

Venezuela komşusu Kolombiya'yı, 6 Aralık'ta yapacakları seçimleri sabote etmekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:15:38 -
Venezuela komşusu Kolombiya'yı, 6 Aralık'ta yapacakları seçimleri sabote etmekle suçladı

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi 6 Aralık'ta ülkesinde düzenlenecek parlamento seçimlerini sabote etmekle suçladı.

Yerel basında çıkan habere göre, Maduro, 2020 Enternasyonalist Halklar Festivali'nde yaptığı konuşmada, Duque hükümetine bağlı istihbarat yapısının paralı askerlerinin Venezuela'da bir saldırı planları hazırladığına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

ABD'yi kastederek ülkesinin Kuzey Amerika imparatorluğunun kuşatması altında olduğunu iddia eden Maduro, "Venezuela'da 6 Aralık'ta parlemento seçimleri yapılacak ancak ülkemizde seçim ortamını bozmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela halkının imparatorlukların olmadığını, herkesin birlikte yaşayıp inşa edebileceği bir dünya için mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.













Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay