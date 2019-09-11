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Venezuela Kolombiya sınırında askeri tatbikata başladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başladığını duyurdu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
Venezuela Kolombiya sınırında askeri tatbikata başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi kendisine saldırı planlamakla suçlayan Maduro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela ordusuna 10 Eylül'den başlayarak Kolombiya sınırında en az iki hafta tatbikat yapması emri vermişti. 

ABD'den Venezuela'nın adımına tepkiler

ABD'nin Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Büyükelçisi Carlos Trujillo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro'nun "gayrimeşru hükümetinin" bölge güvenliğini ve barışını tehdit etmesinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise Venezuela'dan Kolombiya'ya saldırı olması halinde Kolombiya'yı destekleyeceklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki suçlamalar

Duque, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı nedeniyle Maduro'yu "isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla" suçlamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da karar sebebiyle Venezuela hükümetinin endişeli olduğunu belirtmiş, Duque'nin Maduro'ya yönelik suçlamasını "tam bir yüzsüzlük" olarak nitelendirmişti.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
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