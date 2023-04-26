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Dünya Venezuela hükümeti, muhalefet ile diyaloğa dönüş için ekonomik yaptırımları hatırlattı
Dünya

Venezuela hükümeti, muhalefet ile diyaloğa dönüş için ekonomik yaptırımları hatırlattı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 07:02:00 -
Venezuela hükümeti, muhalefet ile diyaloğa dönüş için ekonomik yaptırımları hatırlattı

Venezuela hükümeti, muhalefet ile Meksika'da yarım kalan müzakerelere yeniden dönüş için ülkeye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya'da düzenlenen "Venezuela" konulu uluslararası konferansa ilişkin notlar aldıklarını belirten hükümet yetkilileri, Meksika diyaloğunun başlaması için Venezuela'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Yetkililer, "Uluslararası tek taraflı, yasa dışı ve zorlayıcı politikaların her birinin geri alınmasını talep ediyoruz. Yaptırımlar, Venezuela halkına karşı bir saldırı oluşturuyor ve ülkenin ekonomik, sosyal yaşantısının gelişmesinde engel teşkil ediyor." ifadesine yer verdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansın ülkesinin egemenliğine yönelik bir saygı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Herhangi bir koşul olmaksızın tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Muhalefet ile anlaşmaya varılan ve ABD'nin el koyduğu 3,2 milyar doların serbest bırakılmasını ve bunun sosyal yatırım fonuna aktarılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela konulu konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Almanya, Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, İspanya, ABD, Fransa, Honduras, İtalya, Meksika, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, Saint Vincent, Grenadinler, Güney Afrika ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi katıldı.

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