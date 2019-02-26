0553 313 94 23

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Maduro sivillere ateş açma emri vermedi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:06
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Maduro sivillere ateş açma emri vermedi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.


ABD’li haber platformu ‘Democracy Now’a konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi. Arreaza, "Televizyon izlediğinizde Maduro’nun sivillere ateş açmaları için ordu mensuplarına emir verdiğini zannedersiniz ama öyle değil" ifadelerini kullandı. Venezuela hükümetinin ülkeye yapılan baskılar karşısında akıllıca ve dirençli bir şekilde davrandığını belirten Arreaza, ülkede yaşananların bazı medya kurumlarınca çarptırıldığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    1. Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    2. “Yaşama Yol Ver”protokolü imzalandı
    3. Bartın Belediyesi’nden kadınlar..
    4. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek..
    5. “Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine..
    6. Yol ekipleri Kahveciler Sokak’ta
    7. 1. Lig’in agresifi Altay
    8. Malatya güreş takımı 1. Oldu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde..
    10. Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk..
    11. KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes..
    12. Balıkesirli lokantacı tanzim satış..
    13. Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya..
    14. Tekvando il birincisinden Müdür..
    15. Metabolizma hızlandırmak yaşlandırıyor
    16. Şişli'de işçilerin grevi nedeniyle..
    17. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    18. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
    19. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    20. Kepez’e 2 yeni eser
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti