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Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık'ta kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:49:00 -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin 6 Aralık'ta tanık olduğu parlamento seçimleri günü kendisine suikast girişiminin hazırlandığını açıkladı.

Maduro, Twitter'da yaptığı basın toplantısında, Kolombiya başkanını suikast girişiminin arkasında olduğunu belirterek, "Suikastım için yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgiler Kolombiya istihbaratındaki güvenilir bir kaynaktan geldiğinden, sandık merkezini değiştirdim" dedi.

Venezuela cumhurbaşkanı defalarca Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya'yı suikast girişimlerini organize etmekle suçladı ve Bogota'da Washington'un onayıyla birkaç girişimin planlandığını doğruladı.

ABD ve Kolombiya bu iddialara henüz yanıt vermedi.

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