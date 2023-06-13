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Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ortak basın toplantısı
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ortak basın toplantısı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 06:58:00 -
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ortak basın toplantısı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkesine resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından liderler, Miraflores Sarayı'nda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

"Venezuela-İran Yüksek Düzeyli Karma Komisyonu" kapsamında iki ülke arasındaki ticari hedef 10 milyar dolar olarak belirlendi.

Törende, iletişim ve teknoloji, tarım, ulaştırma, havacılık, denizcilik, enerji alanlarında olmak üzere birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninden sonra Maduro tarafından Reisi'ye Birinci Sınıf "El Libertador" nişanı hediye edildi.

Reisi, konuşmasında Venezuela'da bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Zalim emperyalizme direnen Venezuela'nın dirayetli, asil ve değerli halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizler zor zamanların dostuyuz." ifadesini kullandı.
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Venezuela ile İran arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin iki yılda 600 milyon dolardan 3 milyar dolara çıktığını vurgulayan Reisi, "İlk etapta hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak, bunu planlıyoruz. Bir sonraki adımda ise hedefimiz 20 milyar dolar seviyesine çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinerek, Karakas ile Tahran arasında önemli adımların atıldığını ve bunun güçlü bir iradenin yansıması olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda İran ile Venezuela arasında ekonomi, ticaret, enerji ve hizmet alanlarında güzel ve anlamlı adımlar atıldığını hatırlatan Reisi, "İki ülke arasındaki işbirliğini derin ve stratejik buluyoruz." dedi.

Reisi, iki ülkenin ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve kültür olmak üzere birçok alanda anlaşma yaptığını, ilişkileri daha da derinleştirme ve arttırma hususunda kararlı olduklarını bildirdi.

Karakas ve Tahran arasındaki bağın emperyalizme karşı mücadelede olduğu kadar direniş, adalet ve bağımsızlık arayışında da güçlü olduğunu söylen Reisi, "Ortak çıkarlarımız ve vizyonumuz var, Venezuela halkından bahsetmek, İran halkından bahsetmektir." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki kültürün entegrasyonuna değinerek, İran ile 25 anlaşma imzalandığını ve halihazırda müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Reisi'nin ziyaretini tarihi olarak nitelendiren Maduro, iki ülke arasındaki enerji, petrol, gaz, altın, teknoloji ve sağlık yatırımlarının arttırılması gerektiğini, bu ziyaretten maksimum fayda elde etmek istediklerini söyledi.

İran ile Venezuela'nın dayanışma, kardeşlik ve işbirliğine dayalı bir ilişki inşa ettiğini anlatan Maduro, "İki halk, iki devrim yapmak ve kardeş olmak için dünyaya gelmiş." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 21. yüzyıldaki tarihi rolüne ve vizyonuna sadık olduklarının altını çizen Maduro, İran ve Venezuela'nın adil ve anlayışlı bir dünyanın inşası için birlik ruhuyla hareket ettiğini kaydetti.

Maduro, İran'ın bağımsızlık, adalet ve eşitlik arayan bölge hakları için bir referans kaynağına dönüştüğüne işaret ederek, "Her düzeyde etkileyici, bilimsel ve teknolojik gelişmeye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin emperyalist saldırılar karşısında dimdik ayakta kaldığını vurgulayan Maduro, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik sözlerini anımsattı.

Maduro, "Trump, Venezuela halkına karşı insanlık suçu işlediğini itiraf etti. ABD'nin emperyalist gücünün amacı Venezuela'nın petrolünü ve zenginliklerini ele geçirmekti. " dedi.

İran ve Venezuela'nın kalben birleştiğini ve halklarının refahı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Maduro, "Dünya imparatorlukları ve hegemonyacıları bitmeli, dünyadaki tüm bölgelerin, tüm kültürlerin, tüm hakların kimliğine saygı duyulmalı." diye konuştu.

Maduro, Türkiye ile Venezuela arasında günlük doğrudan uçuş yapıldığını hatırlatarak, aynısının gelecekte Venezuela ile İran arasında da olmasını arzu ettiklerini söyledi.

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