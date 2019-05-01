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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk

Venezuela’nın yasal devlet başkanı Nicolas Maduro, darbeci muhalif lider Juan Guaido’nun önderliğinde başlatılan darbe girişimin bastırılmasından sonra ulusal televizyona çıkarak bir açıklama yaptı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 05:59
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk

Venezuela’nın yasal devlet başkanı Nicolas Maduro, darbeci muhalif lider Juan Guaido’nun önderliğinde başlatılan darbe girişimin bastırılmasından sonra ulusal televizyona çıkarak bir açıklama yaptı.


Maduro, La Carlota askeri üssünün ayaklanmadan sonra asla teslim olmadığını söyledi. Guaido’yu destekleyen ordunun karayolunda ancak 8 zırhlı araca sahip olabildiğini söyledi. Devlet başkanı, “bu kişilerin yüzlerini tanıyorduk. Tank dedikleri sekiz aracı ele geçirdiler. Otoyolunu geçişe kapatma girişiminde bulundular" dedi.


Bir başka darbeci muhalefet lideri Leopoldo Lpez’i darbeye liderlik etmekle suçlayan Maduro, "Leopoldo Lpez, otoyolda çatışma çıkartan bu silahlı grubu bizzat yönetti. Sonra, Guaido’yu binlerce insanı harekete geçirme çağrısı yaparken gördük. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.


Başkan ayrıca, "ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk. Çelik gibi sinirlerimiz ile sakin ve aklı başında kalarak, azami bilgeliğe sahip olmanın verdiği gücü kullandık” dedi.


Darbe girişimiyle ilgili olayları incelemesi için üç özel savcı atadığını açıklayan Maduro, "darbeye davet edilen askerlerin yüzde 80’inin baskı altında kandırıldığını da" açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 05:59
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