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Aktüel Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı
Aktüel

Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 05:30:06 -
Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı

BOGOTA (AA) - Venezuela açıklarında, hafta sonu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Diario Libre gazetesinde çıkan habere göre, Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya göçmenleri taşırken batan botla ilgili yapılan aramalarda yeni cesetler bulundu.

Yetkililer, Venezuela kıyılarında yeni cesetlerin bulunmasıyla faciada ölenlerin sayısının 28'e çıktığını duyurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, yapılan soruşturmalar sonucunda, içinde askerlerin de olduğu 7 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Kurbanlardan 26'sının, aileleri tarafından teşhis edildiğine işaret eden Saab, kayıp yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bottaki grubun, 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyuldukları belirtilmişti.

Sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda, Venezuela kıyılarında batan bottaki 2'si çocuk 14 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl da 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.

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