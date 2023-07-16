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Gündem Venezuela, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
Gündem

Venezuela, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 06:57:00 -
Venezuela, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Twitter hesabından Türk bayraklı paylaşımda bulunan Gil, "15 Temmuz kardeş Türk halkının ve Türkiye'nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. 7 yıl önce bugün halk, darbeye engel olmak ve demokrasiyi savunmak için sokağa çıktı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran 2022'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Venezuela'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümete ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu anımsatmış, kendilerinin de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduklarını söylemişti.

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